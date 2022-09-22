На Магистральной в Казани «КАМАЗ» сбил пешехода

Серьезное ДТП произошло сегодня напротив дома №24 по улице Магистральная в Казани, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, большегруз «КАМАЗ» сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. При этом, пешеходный переход находился в зоне видимости.

«Пострадавшего 60-летнего мужчину с травмами головы доставили в больницу. На месте работают автоинспекторы, обстоятельства ДТП выясняются», – уточнили в ГИБДД Казани.

