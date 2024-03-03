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Происшествия 3 марта 2024 16:00

На М7 в Татарстане «ГАЗель» врезалась в фуру, пассажир получил травму

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Сегодня в районе двух часов дня на трассе М7 вблизи поселка Чебакса произошло ДТП. Информацию подтвердили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель «ГАЗели» не справился с управлением и влетел в фуру, которая стояла на обочине. По словам очевидцев, в результате ДТП на данном участке дороги образовалась пробка.

«В результате пострадал 37-летний пассажир "‎ГАЗели". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – отметили в ведомстве.

#ДТП #пострадавшие
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