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На М7 в Татарстане «ГАЗель» врезалась в фуру, пассажир получил травму
Сегодня в районе двух часов дня на трассе М7 вблизи поселка Чебакса произошло ДТП. Информацию подтвердили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.
Предварительно, водитель «ГАЗели» не справился с управлением и влетел в фуру, которая стояла на обочине. По словам очевидцев, в результате ДТП на данном участке дороги образовалась пробка.
«В результате пострадал 37-летний пассажир "ГАЗели". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – отметили в ведомстве.
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