На М7 в Татарстане «ГАЗель» врезалась в фуру, пассажир получил травму

Сегодня в районе двух часов дня на трассе М7 вблизи поселка Чебакса произошло ДТП. Информацию подтвердили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель «ГАЗели» не справился с управлением и влетел в фуру, которая стояла на обочине. По словам очевидцев, в результате ДТП на данном участке дороги образовалась пробка.

«В результате пострадал 37-летний пассажир "‎ГАЗели". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – отметили в ведомстве.