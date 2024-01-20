На М7 в Татарстане дорожники чистят трассы и помогают водителям

В Татарстане дорожники оказывают помощь водителям на трассе М7 на фоне аномальных снегопадов, которые идут уже вторые сутки, сообщили в «Волго-вятскуправтодоре».

Фото: © Волго-вятскуправтодор

На стоянках, а также в местах скопления водителей на участке от границы с Чувашией до 757-го километра М7 дорожники развернули мобильные пункты питания. Водителей обеспечивают горячей едой, водой и средствами первой необходимости.и.

Стационарные мобильные пункты оперативно разворачивают на разных участках. После обеспечения всем необходимым водителей на одной стоянке, дорожники следуют дальше и оказывают помощь водителям на других участках снежного плена.

Фото: © Волго-вятскуправтодор

В Республике Татарстан на федеральных автодорогах работает 270 единиц рабочей техники: 126 комбинированных дорожных машин, 64 трактора со снегоуборочным оборудованием, 33 автогрейдера, 30 погрузчиков и 17 шнекороторных снегоочистителей.

Фото: © Волго-вятскуправтодор

За сутки было израсходовано 2054 тонны песко-соляной смеси и 129 тонн чистой соли.

Вся имеющаяся дорожная техника задействована на очистке проезжей части федеральных автодорог.