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На М7 в Татарстане дорожники чистят трассы и помогают водителям
В Татарстане дорожники оказывают помощь водителям на трассе М7 на фоне аномальных снегопадов, которые идут уже вторые сутки, сообщили в «Волго-вятскуправтодоре».
На стоянках, а также в местах скопления водителей на участке от границы с Чувашией до 757-го километра М7 дорожники развернули мобильные пункты питания. Водителей обеспечивают горячей едой, водой и средствами первой необходимости.и.
Стационарные мобильные пункты оперативно разворачивают на разных участках. После обеспечения всем необходимым водителей на одной стоянке, дорожники следуют дальше и оказывают помощь водителям на других участках снежного плена.
В Республике Татарстан на федеральных автодорогах работает 270 единиц рабочей техники: 126 комбинированных дорожных машин, 64 трактора со снегоуборочным оборудованием, 33 автогрейдера, 30 погрузчиков и 17 шнекороторных снегоочистителей.
За сутки было израсходовано 2054 тонны песко-соляной смеси и 129 тонн чистой соли.
Вся имеющаяся дорожная техника задействована на очистке проезжей части федеральных автодорог.
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