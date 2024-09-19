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На М7 в сторону Челнов фура перекрыла дорогу, образовалась пробка
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На трассе М7 в сторону Набережных Челнов образовалась многокилометровая пробка. Судя по видео, которые выкладывают в соцсетях, причиной пробки стала фура – ее развернуло, и она перекрыла обе полосы.
Видео: Соцсети
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