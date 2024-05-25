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На М7 под Казанью грузовик сбил ребенка на велосипеде
На трассе М7 возле поселка Новониколаевский под Казанью грузовик сбил ребенка.
«По предварительной информации, ребенок на велосипеде выехал на красный, его сбил грузовой автомобиль. Когда скорая помощь увозила пострадавшего в больницу, он был без сознания», – сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.
По данным ГИБДД, юному велосипедисту 9 лет.
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