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Происшествия 25 мая 2024 22:14

На М7 под Казанью грузовик сбил ребенка на велосипеде

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На трассе М7 возле поселка Новониколаевский под Казанью грузовик сбил ребенка.

«По предварительной информации, ребенок на велосипеде выехал на красный, его сбил грузовой автомобиль. Когда скорая помощь увозила пострадавшего в больницу, он был без сознания», – сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, юному велосипедисту 9 лет.

#сбил ребенка
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