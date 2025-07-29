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Происшествия 29 июля 2025 14:10

На М12 в Татарстане поймали водителя с крупной партией наркотиков в автомобиле

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На М12 в Татарстане поймали водителя с крупной партией наркотиков в автомобиле
Фото: МВД по РТ

На 705-м километре трассы М12 в Татарстане поймали 41-летнего казанца с крупной партией наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, в Kia Optima, за рулем которого был мужчина, полицейские обнаружили клефедрон и «PVP», расфасованные в полимерные пакеты и свертки.

По данным ведомства, общая масса изъятых наркотиков составила 1459,1 грамма.

Казанец признался, что ранее был судим за аналогичное преступление и в декабре 2024 вновь устроился «перевозчиком» наркотических средств. В его обязанности входила перевозка запрещенных веществ из Московской области и распространение закладок на территории Московской и Владимирской областях, а также в Республике Татарстан.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. На период следствия фигурант взят под стражу.

#сбыт наркотиков
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