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Происшествия 30 июня 2025 13:04

На М12 в Татарстане поймали наркокурьера, в его тайнике нашли больше 20 кг наркотиков

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Полиция задержала 40-летнего жителя Казани, который развозил наркотики для подпольного онлайн-магазина. В его задачу входила транспортировка оптовых партий криминального товара между регионами. На трассе М12 задержали его автомобиль, а позже в лесу обнаружили тайник с 20 килограммами мефедрона.

Как сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк, дома у мужчины нашли еще кокаин, гашиш и марихуану.

Возбуждено уголовное дело, сейчас мужчина под стражей. Ведется работа по установлению всех деталей преступной схемы.

#контрабанда наркотиков
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