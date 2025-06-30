На М12 в Татарстане поймали наркокурьера, в его тайнике нашли больше 20 кг наркотиков

Полиция задержала 40-летнего жителя Казани, который развозил наркотики для подпольного онлайн-магазина. В его задачу входила транспортировка оптовых партий криминального товара между регионами. На трассе М12 задержали его автомобиль, а позже в лесу обнаружили тайник с 20 килограммами мефедрона.

Как сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк, дома у мужчины нашли еще кокаин, гашиш и марихуану.

Возбуждено уголовное дело, сейчас мужчина под стражей. Ведется работа по установлению всех деталей преступной схемы.