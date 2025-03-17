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Происшествия 17 марта 2025 10:00

На М12 в Татарстане автоинспекторы задержали магаданца с партией синтетики

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На 766-м километре трассы М12 в Татарстане поймали автомобилиста с партией наркотиков. За рулем автомобиля Geely находился 37-летний житель Магадана, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Отмечается, что при проверке документов автомобилист сильно нервничал и вел себя подозрительно. Во время досмотра в салоне на коврике был обнаружен пакет с наркотиками синтетического происхождения весом 1030,2 грамма.

Выяснилось, что год назад в Магадане мужчина устроился работать закладчиком в интернет-магазин. В начале марта по указанию куратора он забрал оптовую партию нелегального товара в Орехово-Зуево. Криминальный груз должен был доставить в Казань на арендованном автомобиле.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

#наркотики #Уголовное дело
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