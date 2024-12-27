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На М12 в Чувашии грузовик сбил автомобилиста, который менял колесо на обочине
На М12 «Восток» в Чувашской Республике грузовик насмерть сбил мужчину, который менял колесо. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
57-летний водитель грузового Mercedes из Белоруссии совершил наезд на водителя Kia, который остановился на обочине для замены левого заднего колеса.
Судя по опубликованным видеозаписям, дальнобойщик не сразу осознал, что сбил человека. Некоторое время он продолжал движение, а позднее остановился. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что он находился в трезвом состоянии.
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