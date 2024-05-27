На М12 построят две многофункциональные заправки до конца 2024-го

На трассе М-12 «Восток» в Татарстане появятся две новые заправки. Обе АЗС будут многофункциональными, а самим строительством займется компания «Газпромнефть». Запуск новых станций запланирован уже в конце этого года.

Как сообщает Миндортранс РТ, станции расположатся на 779 км дороги. Их сделают в современном формате: с медиа-экранами, где посетители смогут увидеть всю информацию, а также там будут кафе, магазины, зарядные станции для электромобилей и широкие парковки. По плану еще там хотят разделить потоки легкового и грузового транспорта с отдельными заездами на территорию и спецмаршрутными коридорами для удобства водителей. Причем крупногабаритный транспорт на будущих АЗС можно будет заправлять через скоростные топливораздаточные колонки.

Интересно, что на одной колонке смогут заправить бак 12 машин. Каждая АЗС сможет пропускать в сутки свыше 1 тыс. авто.

При этом открытие заправок создаст в Татарстане еще 24 дополнительных рабочих места.

Как сказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, повышению уровня придорожного сервиса в Татарстане уделяют особое внимание. И создание многофункциональных комплексов АЗС сделает поездки водителей, путешественников и транзитного транспорта более комфортными и удобными, резюмировал он.