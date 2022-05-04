За первый экоквест на лыжной базе «Кукмара» собрано более тонны мусора

На лыжной базе «Кукмара» в Кукморе впервые состоялся экоквест «Чистые игры». Горожане расчищали территории от мусора, стараясь при этом набрать как можно больше баллов за собранные мешки с отходами и сразиться с другими участниками за звание лучшей команды. Об этом пишет газета «Трудовая слава».

«„Чистые игры“ проводятся в Кукморе в первый раз. Когда узнали о мероприятии, мы решили с удовольствием принять участие в них и передать опыт нашим детям», — поделились участники экоквеста.

По словам директора центра «Форпост», экоквест «Чистые игры» направлен на экологическое и патриотическое просвещение, чтобы люди заботились о природе родного края.

На площадке была организована интерактивная зона с велошредером, куда на переработку попадали крышки от пластиковых бутылок. В рамках экоквеста также прошел конкурс на самый габаритный мусор, интересную находку и самый креативный фотокадр.

Во время игры было собрано 148 мешков отходов общим весом 1003 кг. В течение 60 минут мусор собирали 30 команд.