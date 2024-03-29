На «Лукойл» пожаловались в ЦБ за нарушение норм закона рынка ценных бумаг

Ассоциация владельцев облигаций пожаловались в ЦБ России на «Лукойл». Претензия заключалась в том, что нефтяная компания нарушила правила раскрытия финансовой отчетности и нормы закона рынка ценных бумаг, пишет РИА Новости.

Соответствующее письмо с просьбой рассмотреть факт нарушения отправили на имя директора департамента корпоративных отношений Банка России Екатерины Абашеевой 24 марта. Авторы жалобы также просили принять меры по данной проблеме.

Напомним, «Лукойл» раскрыл консолидированную финансовую отчетность за 2023 год 12 марта. При этом в примечании компания указала, что из отчета убрали некоторые сведения и в целом документ не содержит всей информации, которая должна раскрываться в соответствии с МСФО.

«Кроме изъятий информации, допускаемых постановлением правительства № 1102 (нераскрытие информации о лицах, входящих в состав органов управления, о сделках с контролирующими и подконтрольными лицами, информации о контрагентах) опубликованная эмитентом отчетность содержит существенное количество изъятий, не предусмотренных нормативными правовыми актами и произведенных эмитентом в нарушение норм действующего законодательства», — говорится в письме.

В ассоциации подчеркнули, что у компании также нет показателей отчетности за 2022 год. Причем нормы закона не дают право компаниям не раскрывать данные позапрошлого года в последних публикуемых отчетах. Еще в «лукойловском» отчете не раскрыта информация о движении денег: ни сколько поступило, ни сколько потратила компания на инвестиции, на финансовую деятельность.

Ассоциация считает, что из-за таких «сокрытий» инвесторы не смогут полноценно оценить изменения в финансовой структуре компании. Также владельцы акций «Лукойла» не смогут посчитать размер будущих дивидендов.