На ликвидацию аварийных участков казанских дорог направят 140 млн рублей

В этом году на устранение 75 наиболее аварийных участков дорог татарстанской столицы направят 140 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«На мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и ликвидации 75 аварийных участков в текущем году предусмотрено 140 млн рублей. На данных участках произошло больше 270 аварий. Наиболее аварийные места — перекрестки улиц Татарстан и Лево-Булачная, улиц Вишневского и Достоевского, улиц Декабристов и Гагарина, проспекта Чуйкова и улицы Адоратского», — пояснил Куляжев.

На этих участках проведут установку дорожных знаков, ограждений безопасности и барьеров, установку сетей освещения, искусственных неровностей, нанесут дорожную разметку и шумовые полосы.

«На наиболее аварийных участках площадью более 23 тыс. квадратных метров также выполнен текущий ямочный ремонт», — резюмировал Игорь Куляжев.