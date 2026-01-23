На «Лига форум» в Татарстан пригласят студентов из стран ОИС, ШОС и БРИКС

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году студенческий форум «Лига форум» приобретет международный статус. Планируют пригласить участников из стран ОИС, ШОС и БРИКС. Об этом «Татар-информу» сообщил президент «Лиги студентов» РТ Шамиль Якупов.

«Лига форум» будет проходить с 1 по 20 августа. Мы планируем сделать его международным с приглашением студентов из стран ОИС, ШОС и БРИКС. Мы уже получили всю необходимую поддержку», – заявил собеседник агентства.

По его словам, «Лига форум» станет первым в истории Татарстана международным студенческим форумом.