На льготные кредиты для студентов в России выделено еще более 1 млрд рублей

На поддержку программы образовательного кредитования в России направят еще более 1 млрд рублей. Финансирование уже предусмотрено в федеральном бюджете, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

По программе студенты колледжей и вузов могут взять кредиты на обучение по ставке 3% годовых. Дополнительные средства позволят просубсидировать еще свыше 145 тысяч таких займов.

В пресс-службе напомнили, что такие кредиты предоставляются с 14 лет. В течение срока обучения и девяти месяцев после его завершения студент может оплачивать только проценты, а остальную часть вернуть за 15 лет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что льготные кредиты помогают обеспечить равные стартовые возможности для молодых людей, делают получение образования более доступным и стимулируют студентов проводить исследования, разрабатывать и внедрять передовые решения в разных областях.

Работа проводится в рамках национального проекта «Наука и университеты».