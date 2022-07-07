На льготную ипотеку IT-специалисты Татарстана получили кредиты на сумму 271 млн рублей

На льготную ипотеку IT-специалистам Татарстана выдали кредиты на сумму 271 млн рублей. Об этом сообщил первый замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин на круглом столе по вопросам цифровизации сельского хозяйства, который прошел в рамках выставки «Агроволга».

«Всего 381 заявка от Татарстана подана на льготную ипотеку для IT-специалистов. 27 кредитов уже выдано на 271 млн рублей», – рассказал спикер.

Льготную ипотеку могут получить IT-специалисты в возрасте от 22 до 45 лет с зарплатой от 150 тыс. рублей в месяц. Кроме того, IT-специалист должен иметь российское гражданство и работать в аккредитованной компании.

Сумма кредита для городов-миллионников составляет 18 млн рублей, максимальная ставка – 5%, первоначальный взнос – не менее 15%. Льготную ипотеку можно получить на квартиру в новостройке, на покупку и строительство дома или покупку земельного участка.

«Параметры к портрету потенциального получателя льготной ипотеки достаточно жесткие. И мы вышли с инициативой поменять минимальный размер заработной платы. Льготную ипотеку IT-специалист может получить только с минимальной зарплатой 150 тысяч рублей, что сегодня является ограничительной мерой. Я знаю, что многие регионы тоже вышли с такой инициативой. Она пока находится на рассмотрении», – отметил Начвин.

Отсрочку от армии получили 366 сотрудников IT-компаний в Татарстане. Одно из условий получения отсрочки – подтвержденный стаж работы минимум год.

В Татарстане также действует республиканская программа «кITык», предоставляющая налоговые льготы IT-компаниям, которые работают на упрощенной системе налогообложения. Такой льготой воспользовались уже 88 компаний и более ста подали заявки на переход к «упрощенке».