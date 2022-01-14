На левом берегу Волги завершен второй этап надвижки металлоконструкций моста трассы М12

При строительстве скоростной трассы М12 Москва – Казань в Татарстане на левом берегу Волги завершен второй этап надвижки металлоконструкций моста, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«На мосту через Волгу уже надвинуто 133 метра металлоконструкций с левого берега. Всего с этого берега планируется поэтапно надвинуть 2 440 метров конструкций. Общий вес собранной на данный момент конструкции составляет 1 070 тонн. Они соединили опоры, которые стоят в береговой части, теперь мостовикам предстоит работа над водной гладью реки», – отметили в пресс-службе.



В хвосте пролетного строения строители начали сборку металлоконструкции для дальнейшего монтажа. Эта работа продлится около месяца. Рабочие планируют приступить к третьему этапу надвижки в начале февраля. А первый отрезок работ был проведен в ноябре прошлого года.



Мост через Волгу будет самым протяженным в составе М12 Москва – Нижний Новгород – Казань, его длина достигнет 3 343 метров. По проекту в республике также будут построены мосты через Мешу и Свиягу.

Автомагистраль в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км.