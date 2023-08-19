На левом берегу Днепра войска РФ разгромили отряд ВСУ из 150 человек

На левом берегу реки Днепр ВС РФ разгромили отряд ВСУ численностью около 150 человек, которые пытались закрепиться на позиции, сообщает ТАСС.

Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд противника на передовых позициях у населенного пункта Казачьи Лагери.

Отмечается, что военные дали передовым группам ВСУ, состоявшим преимуществанно из наемников, выйти на берег, а затем навели артиллерию на разгружавшиеся лодки.

Артиллерия поразила цели снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями. Группы противника были полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями.

В качестве трофеев военнослужащие РФ захватили десятки образцов иностранного оружия, радиостанции, снаряжение и боеприпасы.