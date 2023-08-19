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Происшествия 19 августа 2023 12:42

На левом берегу Днепра войска РФ разгромили отряд ВСУ из 150 человек

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На левом берегу реки Днепр ВС РФ разгромили отряд ВСУ численностью около 150 человек, которые пытались закрепиться на позиции, сообщает ТАСС.

Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд противника на передовых позициях у населенного пункта Казачьи Лагери.

Отмечается, что военные дали передовым группам ВСУ, состоявшим преимуществанно из наемников, выйти на берег, а затем навели артиллерию на разгружавшиеся лодки.

Артиллерия поразила цели снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями. Группы противника были полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями.

В качестве трофеев военнослужащие РФ захватили десятки образцов иностранного оружия, радиостанции, снаряжение и боеприпасы.

#спецоперация на Украине
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