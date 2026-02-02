news_header_top
Происшествия 2 февраля 2026 10:17

На Лево-Булачной в Казани из‑за аварии на водопроводе отключили воду в нескольких домах

На улице Лево-Булачная, 48/1 произошла авария на водопроводе диаметром 300 мм, проложенном в 1972 году. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

В результате коммунальные службы временно отключили водоснабжение в трех многоквартирных домах и двух административных зданиях по адресам: Лево-Булачная, 42/2, 50, 50А, 52, 54 и 56.

«Подтопление было оперативно прекращено, аварийный участок оградят и приступят к земляным работам, после чего определят характер повреждения и метод восстановления водопровода», – отметили в пресс-службе предприятия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из‑за прорыва воды проезжую часть на этом участке затопило. Очевидцы публиковали в соцсетях видео с места происшествия.

