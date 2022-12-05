«На лету снежинки ловить еще никто не научился»: Мэр Челнов обозначил сроки уборки снега

В Набережных Челнах уборке снега на улицах и дорогах уделяется особое внимание. Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев на аппаратном совещании сообщил, что Предприятие автомобильных дорог выходит на очистку города в две смены.

По его словам, сегодня на дорогах работают более 100 единиц спецтехники Предприятия автомобильных дорог, проведено 2750 рейсов по вывозу снега. В управляющих компаниях города работают 1183 дворника.

Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что снег должен убираться оперативно.

«Больших снегопадов-то не было. Один день был. Понятно, что на лету снежинки ловить еще никто не научился. Так не бывает. Предприятия ЖКХ в течение трех суток должны убирать снег. Для прохода и проезда в городе все возможности есть. Есть определенные затруднения в первый день, когда снег выпадает. Чудес не бывает. Но все штатно, вовремя, в установленные нормативные сроки убирается. Понятно, чем быстрее — тем лучше. Это зависит от умелой работы управляющих компаний и Предприятия автомобильных дорог», — отметил он.