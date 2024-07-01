На «Летних вечерах в Елабуге» выступят музыканты из Китая и Кубы

На VI Международном музыкальном фестивале Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге», который пройдет в городе с 4 по 7 июля, выступят музыканты из Кубы и Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Программу музыкальных мероприятий уже утвердили, каждый фестивальный день посвятят определенной тематике.

Первый концертный вечер будет посвящен 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, он получил название «Пушкин — наше все». Зрители услышат увертюру к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, симфоническую картину «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова и другие музыкальные произведения. В этот вечер перед зрителями выступит оперная певица Аида Гарифуллина.

На втором концерте фестиваля «Парад солистов» зрители увидят сольные номера. Музыканты исполнят произведения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Фридерика Шопена, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других. Для гостей праздника также подготовили сюрприз — выступление Тины Кузнецовой и ее фолк-группы Zventa Sventana, а также Илианы Санчез и джаз-группы «Ритмы Гаваны».

Третий фестивальный вечер получил название «Что наша жизнь? Игра!». Зрители услышат музыку Георга Генделя, Франца Шуберта, Карла Дженкинса, Джона Уильямса, а также мелодии и ритмы народов мира.

На заключительном концерте «Большой семейный выходной» прозвучат музыкальные произведения Имре Кальмана, Астора Пьяццолы, Эндрю Ллойда Уэббера, Салиха Сайдашева и других композиторов. Помимо этого, зрители услышат фрагменты из музыкального спектакля «Потерянный рай», а также поучаствуют в джейм-сейшне с участием групп Blues Doctors и Jive, Миляуши Таминдаровой и самого Бориса Березовского.