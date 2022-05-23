Татарстан направил на летний отдых юных жителей Нижнекамска 74,5 млн рублей

В летнюю оздоровительную кампанию 2022 года дети из Нижнекамского района смогут отдохнуть и оздоровиться в 26 пришкольных и пяти стационарных оздоровительных лагерях , пяти палаточных лагерях. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник Управления по делам молодежи исполкома района Айгуль Аитова.

«В этом году размер финансирования от республики составляет 74 млн 529 тыс. 600 рублей (в 2021 году — 65 млн 47 тыс. 583 рубля). Эта сумма предусмотрена на организацию отдыха и оздоровления 10 990 детей (в 2021 году — 10 150). Также предусмотрено софинансирование из местного бюджета на сумму 752 тыс. 800 рублей», — отметила докладчик.

По ее словам, стоимость путевки формируется по долевому принципу: республика финансирует 85% от норматива, родители оплачивают оставшиеся 15%.

Что касается предприятий, то размер софинасирования от республики здесь составляет 42,5% от норматива, остальное дополняют предприятие и родители. Такой возможностью ежегодно пользуется ПАО «Нижнекамскнефтехим» для лагерей «Юность» и «Олимпиец». Партнерство республики и крупного промышленного гиганта позволяет ежегодно направлять на отдых 300 детей бюджетников.

Лагерь «Чайка» не пользуется софинансированием, но выделяет около 50 путевок для работников бюджета Нижнекамского муниципального района в рамках благотворительной помощи, компенсируя родителям часть затрат через благотворительный фонд «Татнефти».

Родительская плата устанавливается в размере не менее 15% от нормативной стоимости путевки, которая составляет 15 576,3 рубля. Родительский взнос для всех детей Нижнекамского района в лагере «Заря» составляет 6230 рублей, в «Камском Артеке» — 7788 рублей.

Докладчик также напомнила, что в 2022 году продолжается работа по реализации программы «Кешбэк для родителей». Ей можно воспользоваться, покупая путевки в стационарные и палаточные лагеря. За это можно получить возврат 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей за одну покупку.