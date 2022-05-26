На летний отдых челнинских детей направлено 240 млн рублей

На организацию летнего отдыха в Набережных Челнах предусмотрено более 240 млн рублей из разных уровней бюджетов — республики, города, за счет предприятий, организаций и родительских взносов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления образования Автограда Рустем Хузин.

«Всего в 2022 году планируется организовать отдых и оздоровление 19 890 человек. Для сравнения — в прошлом году цифра была чуть ниже, 19 065. Отдых будет организован в 51 пришкольном лагере, где планируется принять 10 800 детей. Отдых детей в 49 отрядах труда и отдыха при школах города охватит 1 тыс. человек. Будут организованы смены в загородных лагерях для детей работников бюджетных и государственных организаций — 932 ребенка, для детей работников коммерческих организаций, для детей в профильных сменах, а также находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот по муниципальной программе. Всего в загородных лагерях отдохнут 9090 школьников», — уточнил спикер.

В этом году для юных челнинцев организуют отдых на базе оздоровительного комплекса «Саулык», который включает три лагеря: «Звездный», «Солнечный», «Крылатый». Кроме того, дети отдохнут в оздоровительных лагерях «Росинка», «Бумажник» и «Солнышко», а также в черте города — в санатории «Жемчужина».

Все пришкольные лагеря подготовлены к встрече детей 1 июня. «Программа в лагерях сформирована при учете Года цифровизации в Республике Татарстан, не менее 70% мероприятий будет физкультурной направленности. Программа лагеря также предусматривает посещение культурных и спортивных учреждений», — пояснил Рустем Хузин.

В рамках профильных смен отдохнут 4,3 тыс. детей. Их организуют учреждения дополнительного образования, молодежные учреждения и учреждения физической культуры и спорта. Они пройдут в загородных лагерях Тукаевского района и Набережных Челнов.