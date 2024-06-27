На лечение тяжелобольных детей Кабмин выделит еще 24,5 млрд рублей

На лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями выделят еще более 24,5 млрд рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства.

«Федеральное финансирование позволит предоставить лечение большему числу детей с редкими и тяжелыми диагнозами», — отметил на заседании Кабмина Премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что список лекарств, которые закупаются через государственный фонд «Круг добра», последовательно расширяется, используются новые сложные и уникальные методики, поэтому это требует дополнительных ресурсов.

В 2023 году фонд, созданный по решению Президента Владимира Путина, обеспечил дорогостоящими лекарствами почти 2,5 тыс. детей, еще около 300 детей получили необходимые медицинские изделия и технические средства реабилитации.