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Ру Тат
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Общество
31 мая 2022  15:46
Арсений Каримов

На Лебяжьем в Казани в конце августа может пройти фестиваль классической музыки

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На площадке на озере Лебяжьем в Казани в конце августа планируется провести фестиваль классической музыки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

«У меня есть мечта проводить фестиваль классической музыки под открытым небом на Лебяжьем. Чтобы целый симфонический оркестр выступал на сцене, а фоном было наше прекрасное озеро. Возможно, к концу августа или в начале сентября мы проведем такое мероприятие», — отметил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 4 июня на площадке перед озером пройдет гастрономический фестиваль, на котором жителей и гостей города будут ждать блюда разных кухонь мира, мастер-классы и водное шоу.

#классическая музыка #Озеро Лебяжье #сергей миронов
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