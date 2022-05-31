На Лебяжьем в Казани в конце августа может пройти фестиваль классической музыки

На площадке на озере Лебяжьем в Казани в конце августа планируется провести фестиваль классической музыки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

«У меня есть мечта проводить фестиваль классической музыки под открытым небом на Лебяжьем. Чтобы целый симфонический оркестр выступал на сцене, а фоном было наше прекрасное озеро. Возможно, к концу августа или в начале сентября мы проведем такое мероприятие», — отметил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 4 июня на площадке перед озером пройдет гастрономический фестиваль, на котором жителей и гостей города будут ждать блюда разных кухонь мира, мастер-классы и водное шоу.