На льду Волги под Зеленодольском поймали троих водителей снегоходов без документов

Сегодня в акватории Волги в Зеленодольском районе Татарстана прошел профилактический рейд на нарушителей, которые катаются на снегоходах без документов.

Как рассказали «Татар-информу», рейд проводили сотрудники ГИМС совместно коллегами с Гостехнадзора и ОСВОД.

Всего были проверены 12 водителей. У троих из них были нарушения – снегоходы оказались не зарегистрированы.

«Такие рейды начались с начала года. Мероприятия планируется до конца марта 2024 года», – уточнили в ГИМС Зеленодольского района.