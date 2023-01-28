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Ру Тат
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Происшествия
28 января 2023  17:57

На льду Волги под Зеленодольском поймали троих водителей снегоходов без документов

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На льду Волги под Зеленодольском поймали троих водителей снегоходов без документов

Сегодня в акватории Волги в Зеленодольском районе Татарстана прошел профилактический рейд на нарушителей, которые катаются на снегоходах без документов.

Как рассказали «Татар-информу», рейд проводили сотрудники ГИМС совместно коллегами с Гостехнадзора и ОСВОД.

Всего были проверены 12 водителей. У троих из них были нарушения – снегоходы оказались не зарегистрированы.

«Такие рейды начались с начала года. Мероприятия планируется до конца марта 2024 года», – уточнили в ГИМС Зеленодольского района.

 

 

#гимс #снегоход
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