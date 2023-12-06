На КВЗ выявили поддельную резину от одного из поставщиков — возбуждено уголовное дело

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Служба качества Казанского вертолетного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России» ГК «Ростех», выявила поддельную резину при изготовлении прокладок для топливной системы гражданской версии вертолетов Ми-8МТВ-1 и «Ансата». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на госкорпорацию.

В Ростехе рассказали, что материал принадлежит одному из поставщиков, который победил в закупочных процедурах. Были проведены дополнительные испытания, которые подтвердили неаутентичность резины, после этого изделия были помещены в изолятор брака, а использованная до испытаний продукция была изъята из цехов и заменена на готовых вертолетах.

«Документы, подтверждающие несоответствие продукции техническим условиям ГОСТ, были переданы в службу безопасности предприятия. Проведена внутренняя проверка, по результатам которой установлен факт подделки документов о качестве резины», — рассказали в госкорпорации.

Все материалы и заявление предприятие направило в правоохранительные органы. Было решено возбудить уголовное дело по факту мошенничества, сейчас оно находится на стадии судебного разбирательства.

В госкорпорации добавили, что на КВЗ были приняты меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем. В конце октября — начале ноября по факту использования на заводе некачественного материала Росавиация издала две директивы летной годности, которые предписывают выполнение работ по проверке и замене прокладок на новые, промывке топливной системы, наземной гонке двигателей и последующему контрольному облету. Под них попали 37 вертолетов прошлого года выпуска (27 Ми-8МТВ-1 и 10 «Ансат-СК»).