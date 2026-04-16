На КВЗ стартовал региональный этап конкурса «Лучший по профессии»

Региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» стартовал сегодня на Казанском вертолетном заводе. Более сотни участников соревнуются в номинациях «Токарь», «Фрезеровщик», «Оператор станков с ЧПУ», «Сварщик» и «Слесарь-сборщик».

Сегодня соревнования среди токарей и фрезеровщиков проходят на базе производственно-учебного центра КВЗ. В числе участников – лучшие рабочие крупных предприятий республики. Они борются за право представлять регион на федеральном уровне.

«Волнение переполняет. Важно спокойствие и опыт. <…> Я уже 20 лет работаю на одном предприятии, учился в политехническом колледже в Заинске. <…> На площадке оборудование все шикарное, новое. Станки с ЧПУ смотрю, тоже красивые. На них еще надо учиться работать»,– рассказал «Татар-информу» участник конкурса по компетенции «Фрезеровщик», сотрудник ООО «Аккурайд Уилз Руссиа» Евгений Медведев.

По его словам, участие в подобных соревнованиях способствует обретению новых навыков и компетенций, карьерному росту и, соответственно, увеличению заработной платы.

Как сообщил директор по персоналу КВЗ холдинга «Вертолеты России» (Госкорпорация Ростех) Николай Липатов, инициатором проведения чемпионата выступило Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ. Выбор площадки не случаен: в прошлом году завод успешно принял Всероссийские соревнования среди инвалидов СВО, получив высокую оценку за оснащенность и уровень организации.

«В этом году соревнования проходят по пяти ключевым номинациям. Наш завод представляют 24 человека, из которых 19 выступают в роли экспертов. Это специалисты, уже занимавшие призовые места на российских чемпионатах», – отметил он.

Соревнования продлятся до 24 апреля. Программа включает как теоретическую часть, так и многочасовую практику.

Помимо представителей вертолетного завода, в чемпионате участвуют сотрудники таких гигантов промышленности, как СИБУР, «Аммоний» и Казанский авиационный завод, все они прошли строгий отбор.

Руководитель производственно-учебного центра КВЗ холдинга «Вертолеты России» (Госкорпорация Ростех) Марина Финохина заметила, что подобные конкурсы – один из инструментов решения проблемы кадрового дефицита в промышленности. По ее словам, в республике сейчас делается упор на раннюю профориентацию.

«Вопрос кадрового дефицита в республике стоит остро, поэтому необходимо популяризировать рабочие профессии со школьной скамьи. С декабря при поддержке Раиса Татарстана стартовал проект, в рамках которого ученики 8–9-х классов уже начинают получать рабочие специальности: токарь, фрезеровщик, оператор. Ребята приходят на площадки, смотрят на профи и вдохновляются», – отметила она.

Она также напомнила о высоких достижениях татарстанских мастеров: в прошлом году представители республики заняли призовые места на всероссийских этапах в компетенциях слесарных работ. Победители нынешнего регионального этапа также отправятся защищать честь Татарстана на федеральный уровень.

В Татарстане в этом году региональные этапы конкурса «Лучший по профессии» проводятся по 13 номинациям, затем республика примет федеральный этап по компетенции «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры».

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится с 2012 года. В 2025 году он стал частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Конкурс проходит в два этапа – региональный и федеральный по каждой из номинаций. Лучшие по итогам федеральных этапов получают денежные поощрения. Соревнования проводятся совместно с АНО «Центр развития профессиональных компетенций».