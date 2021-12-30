На кухне в казанском кафе случился пожар, из здания на улицу выбежали 15 человек

Сегодня в районе трех часов дня по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в магазине быстрого питания на улице Мусина произошло возгорание.

На кухне кафе на первом этаже загорелись жировые отложения, из-за чего по всему помещению магазина распространился густой дым. До приезда пожарных из кафе самостоятельно выбежали на улицу 15 человек.

В результате случившегося никто не пострадал. В скором времени пожарные потушили открытое горение, в данный момент они приступили к вскрытию кровли. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.