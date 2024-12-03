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Происшествия 3 декабря 2024 12:45

На курорте Шерегеш ребенок выпал из подъемника канатной дороги

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Сегодня в Шерегеше при подъеме на вершину горы инструктор преждевременно открыла защитную раму и ребенок выпал из кресла подъемника. Он скатился на несколько десятков метров вниз по склону. Работники канатной дороги вызвали на место спасателей.

Как сообщает ТАСС, ребенок за медицинской помощью не обращался. Руководитель дирекции курорта «Шерегеш» Алексей Стоянов рассказал, что канатная дорога продолжает свою работу.

«Насколько я знаю, компания "Каскад" направила в прокуратуру и Следственный комитет информацию о происшествии, чтобы была дана оценка действию или бездействию сопровождающих лиц», - отметил руководитель.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области организовало проверку.

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