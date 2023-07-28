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Происшествия 28 июля 2023 08:21

На Курилах спасатели эвакуировали упавшего со скалы туриста

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Один из участников туристической группы на острове Кунашир в Сахалинской области сорвался с обрыва, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Мужчина упал со скалы во время движения незарегистрированной туристической группы по маршруту Горячий Пляж — Водопады «Тысяча капель». Он получил травму головы.

На место происшествия выехали четыре спасателя, которые оказали пострадавшему первую помощь. Пожилого мужчину эвакуировали в Южно-Курильскую центральную областную больницу.

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

#туристы #МЧС #Курилы
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