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На Курилах спасатели эвакуировали упавшего со скалы туриста
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Один из участников туристической группы на острове Кунашир в Сахалинской области сорвался с обрыва, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Мужчина упал со скалы во время движения незарегистрированной туристической группы по маршруту Горячий Пляж — Водопады «Тысяча капель». Он получил травму головы.
На место происшествия выехали четыре спасателя, которые оказали пострадавшему первую помощь. Пожилого мужчину эвакуировали в Южно-Курильскую центральную областную больницу.
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