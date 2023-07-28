На Курилах спасатели эвакуировали упавшего со скалы туриста

Один из участников туристической группы на острове Кунашир в Сахалинской области сорвался с обрыва, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Мужчина упал со скалы во время движения незарегистрированной туристической группы по маршруту Горячий Пляж — Водопады «Тысяча капель». Он получил травму головы.

На место происшествия выехали четыре спасателя, которые оказали пострадавшему первую помощь. Пожилого мужчину эвакуировали в Южно-Курильскую центральную областную больницу.