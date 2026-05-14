news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 14 мая 2026 12:51

На Курбан-байрам в Татарстане откроют 60 официальных площадок для жертвоприношений

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане завершается подготовка к празднованию Курбан-байрама. О том, как в республике организуют работу площадок для жертвоприношений и какие меры принимаются для предотвращения распространения опасных заболеваний животных, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Он напомнил, что в этом году Курбан-байрам пройдет 27 мая. Подготовка к одному из главных мусульманских праздников в республике ведется заранее и находится на особом контроле ветеринарных служб.

По словам Мотыгуллина, основная задача сегодня – не допустить завоза в Татарстан особо опасных инфекционных заболеваний животных. В связи с этим жителей и организаторов площадок вновь просят не ввозить овец из других регионов.

«У нас в республике более 200 тысяч овец. Министерство сельского хозяйства ведет большую работу по развитию овцеводства. Но некоторые перекупщики продолжают выезжать в другие регионы, где дешевле купить животных, которых можно дороже продать здесь. Мы просим этого не делать», – подчеркнул он.

Представитель Главного управления ветеринарии отметил, что в последние годы жители республики стали внимательнее относиться к этим требованиям, однако отдельные случаи попыток завоза животных все еще фиксируются.

«Если мы завезем какую-то заразу в республику, последствия останутся надолго. Для нас задача номер один – безопасность и недопущение особо опасных инфекционных заболеваний», – заявил Мотыгуллин.

В этом году в Татарстане официально будут работать 60 площадок для жертвоприношений, из них 17 – в Казани. При этом официальные площадки организованы в 23 районах республики. В остальных муниципалитетах жертвоприношения также будут проводиться, однако без специально оборудованных площадок. Там работу продолжат контролировать государственные ветеринарные службы.

По данным ведомства, ежегодно в республике в дни Курбан-байрама совершается заклание около 13 тысяч животных. В прошлом году было принесено в жертву 12 946 голов, из них 6 438 – в Казани.

Как отметил Мотыгуллин, подготовка площадок к празднику практически завершена. Для допуска животных обязательны ветеринарные свидетельства и идентификация – ушные номерные бирки с внесением данных в федеральную систему «Хорриот». Накануне праздника специалисты будут проверять поступающее овцепоголовье по документам и биркам.

Все три дня праздника сотрудники ветеринарной службы будут дежурить на площадках, проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и оформлять необходимые документы. Это особенно важно, поскольку значительная часть мяса затем направляется в социальные учреждения, где продукцию без ветеринарных свидетельств и клейм не принимают.

Отдельное внимание уделяется утилизации биологических отходов. Для этого на площадках устанавливаются специальные контейнеры. Отходы ежедневно вывозятся на переработку на завод «Заря».

«В прошлом году только с 18 площадок Казани вывезли 87 тонн биологических отходов. Для понимания: 60 тонн – это целый железнодорожный вагон», – привел пример Мотыгуллин.

Он напомнил, что до открытия специализированного завода в 2014 году после праздников нередко возникали жалобы на выброшенные биологические отходы, однако сейчас подобных проблем практически не возникает.

После завершения Курбан-байрама работа ветеринарных служб не заканчивается. На площадках проводят уборку, мойку и дезинфекцию территорий. В прошлом году в Казани было обработано около 28 тысяч квадратных метров.

«Для нас это не просто праздник, а большая работа. Все службы уже провели необходимые совещания, каждый знает свои задачи. Надеемся, что и в этом году Курбан-байрам пройдет организованно и без каких-либо проблем», – заключил Габдулхак Мотыгуллин.

#курбан байрам
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

13 мая 2026
Робот Марат поет песни Салавата, повара готовят «Сабантуй Батыра», а гости гуляют по VR-квартирам – репортаж с «КазаньФорума»

Робот Марат поет песни Салавата, повара готовят «Сабантуй Батыра», а гости гуляют по VR-квартирам – репортаж с «КазаньФорума»

13 мая 2026
Новости партнеров