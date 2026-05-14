На Курбан-байрам в Татарстане откроют 60 официальных площадок для жертвоприношений

В Татарстане завершается подготовка к празднованию Курбан-байрама. О том, как в республике организуют работу площадок для жертвоприношений и какие меры принимаются для предотвращения распространения опасных заболеваний животных, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Он напомнил, что в этом году Курбан-байрам пройдет 27 мая. Подготовка к одному из главных мусульманских праздников в республике ведется заранее и находится на особом контроле ветеринарных служб.

По словам Мотыгуллина, основная задача сегодня – не допустить завоза в Татарстан особо опасных инфекционных заболеваний животных. В связи с этим жителей и организаторов площадок вновь просят не ввозить овец из других регионов.

«У нас в республике более 200 тысяч овец. Министерство сельского хозяйства ведет большую работу по развитию овцеводства. Но некоторые перекупщики продолжают выезжать в другие регионы, где дешевле купить животных, которых можно дороже продать здесь. Мы просим этого не делать», – подчеркнул он.

Представитель Главного управления ветеринарии отметил, что в последние годы жители республики стали внимательнее относиться к этим требованиям, однако отдельные случаи попыток завоза животных все еще фиксируются.

«Если мы завезем какую-то заразу в республику, последствия останутся надолго. Для нас задача номер один – безопасность и недопущение особо опасных инфекционных заболеваний», – заявил Мотыгуллин.

В этом году в Татарстане официально будут работать 60 площадок для жертвоприношений, из них 17 – в Казани. При этом официальные площадки организованы в 23 районах республики. В остальных муниципалитетах жертвоприношения также будут проводиться, однако без специально оборудованных площадок. Там работу продолжат контролировать государственные ветеринарные службы.

По данным ведомства, ежегодно в республике в дни Курбан-байрама совершается заклание около 13 тысяч животных. В прошлом году было принесено в жертву 12 946 голов, из них 6 438 – в Казани.

Как отметил Мотыгуллин, подготовка площадок к празднику практически завершена. Для допуска животных обязательны ветеринарные свидетельства и идентификация – ушные номерные бирки с внесением данных в федеральную систему «Хорриот». Накануне праздника специалисты будут проверять поступающее овцепоголовье по документам и биркам.

Все три дня праздника сотрудники ветеринарной службы будут дежурить на площадках, проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и оформлять необходимые документы. Это особенно важно, поскольку значительная часть мяса затем направляется в социальные учреждения, где продукцию без ветеринарных свидетельств и клейм не принимают.

Отдельное внимание уделяется утилизации биологических отходов. Для этого на площадках устанавливаются специальные контейнеры. Отходы ежедневно вывозятся на переработку на завод «Заря».

«В прошлом году только с 18 площадок Казани вывезли 87 тонн биологических отходов. Для понимания: 60 тонн – это целый железнодорожный вагон», – привел пример Мотыгуллин.

Он напомнил, что до открытия специализированного завода в 2014 году после праздников нередко возникали жалобы на выброшенные биологические отходы, однако сейчас подобных проблем практически не возникает.

После завершения Курбан-байрама работа ветеринарных служб не заканчивается. На площадках проводят уборку, мойку и дезинфекцию территорий. В прошлом году в Казани было обработано около 28 тысяч квадратных метров.

«Для нас это не просто праздник, а большая работа. Все службы уже провели необходимые совещания, каждый знает свои задачи. Надеемся, что и в этом году Курбан-байрам пройдет организованно и без каких-либо проблем», – заключил Габдулхак Мотыгуллин.