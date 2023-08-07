Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Купянском направлении российские войска продвинулись на 11 км
На 11 км продвинулись штурмовые отряды «Западной» группировки войск РФ на Купянском направлении за последние трое суток, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, военные РФ существенно улучшили положение на переднем краю в районах Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области.
Российским военным удалось успешно отразить 12 контратак механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР.
Помимо этого, ударами штурмовой и армейской авиации при поддержке артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Купянска, Котляровки и Берестового в Харьковской области. Противники потеряли до 110 боевиков, две бронемашины, три авто, артиллерийскюу систему М777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда. https://heroes-tatarstan.ru На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа