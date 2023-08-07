news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 7 августа 2023 15:27

На Купянском направлении российские войска продвинулись на 11 км

Скопировать ссылку
news_top_970_100

На 11 км продвинулись штурмовые отряды «Западной» группировки войск РФ на Купянском направлении за последние трое суток, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, военные РФ существенно улучшили положение на переднем краю в районах Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области.

Российским военным удалось успешно отразить 12 контратак механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР.

Помимо этого, ударами штурмовой и армейской авиации при поддержке артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Купянска, Котляровки и Берестового в Харьковской области. Противники потеряли до 110 боевиков, две бронемашины, три авто, артиллерийскюу систему М777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда. https://heroes-tatarstan.ru На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное