На 11 км продвинулись штурмовые отряды «Западной» группировки войск РФ на Купянском направлении за последние трое суток, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, военные РФ существенно улучшили положение на переднем краю в районах Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области.

Российским военным удалось успешно отразить 12 контратак механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР.

Помимо этого, ударами штурмовой и армейской авиации при поддержке артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Купянска, Котляровки и Берестового в Харьковской области. Противники потеряли до 110 боевиков, две бронемашины, три авто, артиллерийскюу систему М777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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