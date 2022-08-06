news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
6 августа 2022  02:17

На «КультТорге» казанцы сдадут вторсырье и научатся делать кашпо из жестяных банок

news_top_970_100

6 августа на набережной озера Кабан по ул.Марджани пройдет фестиваль разумного потребления «КультТорг». В программе – ярмарки, игры, конкурсы и мастер-классы.

На фестивале организуют маркет личных вещей участников, секонд-магазинов и экотоваров, а также творческих работ иллюстраторов. Горожане смогут также купить растения и обменяться ими на цветочном свопе.

Желающие смогут сдать на переработку мелкие фракции, а также пожертвовать ненужную одежду на благотворительность. На тему пищевых отходов для горожан проведут игру «Зеленый компас», а на специальных мастер-классах научат делать цветочные кашпо из жестяных банок и создавать портреты в коллажной технике из бумаги, сообщает Дирекция парков и скверов.

Фестиваль будет проходить с 12.00 до 19.00 и завершится концертом, на котором выступят  представители новой татарской музыки: группа «Оммаж», музыканты ILGIZ и Fauzia.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100