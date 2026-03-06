news_header_top
Происшествия 6 марта 2026 20:59

На Кулахметова в Казани загорелся балкон многоэтажки, есть пострадавшие

На улице Кулахметова, 6 в Казани загорелся балкон квартиры на втором этаже. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 5 кв. метров.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, до прибытия пожарных из многоэтажки самостоятельно эвакуировались два человека. Одна женщина получила отравление продуктами горения, второму человеку проводят реанимационные действия.

С верхних этажей пожарные спасли еще пять человек – двоих из одной квартиры и троих из другой. Никто из них не пострадал.

#пожар в казани
