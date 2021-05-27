На Куйбышевском водохранилище завершаются нерест и весеннее половодье

Во время весеннегоо половодья 2021 года уровень Куйбышевского водохранилища поддерживался на отметках, близких к нормальному подпорному уровню: 52,8-53,3 метра по Балтийской системе в верхнем бьефе Жигулевского гидроузла. Это стало известно сегодня на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В совещании, организованном Федеральным агентством водных ресурсов, принял участие министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков по видеоконференцсвязи, а также представители МЧС России, АО „Татэнерго“, Росгидромета, Росрыболовства, РАО „ЕЭС России“, ПАО „РусГидро“, органов исполнительной власти Костромской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Астраханской областей и других регионов Поволжья. Они обсудили вопросы завершения периода пропуска весеннего половодья и переход работы гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада на меженный режим работы», — сказано в сообщении.

Поддерживаемый уровень воды на Куйбышевском водохранилище в сочетании с высокими температурами атмосферного воздуха в мае способствовали благоприятному прохождению нереста основных промысловых видов рыб.

В настоящее время весенний паводок на Куйбышевском водохранилище завершается, что сопровождается снижением уровня воды в районе Казани. Водохранилище наполнено до нормального подпорного уровня на меженный период. Нерест основных промысловых видов рыб на Куйбышевском водохранилище также в стадии завершения.