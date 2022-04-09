На Куйбышевском водохранилище в РТ начался дрейф льда

За прошедшие сутки на Куйбышевском водохранилище в Татарстане наблюдается повышение уровня воды до 26 см, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На отдельных участках Куйбышевского водохранилища образуются закраины и промоины, начался дрейф льда.

На Нижнекамском водохранилище вода за сутки опустилась от 5 до 10 см, сохраняется ледостав.

На реках Кубня, Актай, Шешма появились заторы льда.

За прошедшие сутки вода прибыла до 96 см. Самое большое значение отмечено на реке Малый Черемшан – 210 см.