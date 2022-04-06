На Кубке России по спортивной гимнастике могут выступить спортсмены из Китая

Китайские спортсмены могут выступить на Кубке России по спортивной гимнастике. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Да, мы меняем календарь. Мы сделаем открытым для иностранцев Кубок России, который пройдет в июле в Калуге. Ряд команд уже дали свое согласие. Таковые должны приехать в Калугу из восьми стран. Очень надеемся, что будет Китай, все-таки это наши основные соперники. Будет Южная Корея, Израиль, Турция, Белоруссия. Так что желающие набираются, конкуренция будет. Нам важно не просто собрать разные страны, лишь бы они были. Важна конкуренция и соревновательный уровень. Чтобы сохранить свой уровень, все-таки мы мировые лидеры, на сегодняшний день сильнейшие команды в мире, что мужчины, что девушки. И важно это сохранить», - заявила тренер национальной команды.

Также она объяснила, почему не удалось пригласить иностранных спортсменов на чемпионат России по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в Казани.

«Во-первых, было слишком поздно. Да, было у нас желание пригласить сюда спортсменов из других стран. Но у нас не хватило времени. Во-вторых, нужно было прислать приглашение, получить согласие, а это непросто, как и вопросы с визами. Есть определенные проблемы. Поэтому к Кубку России готовимся заранее. Надеюсь, прекрасный турнир в Калуге получится», - сказала Валентина Родионенко.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Валентиной Родионенко.