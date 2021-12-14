На Кубке Ромашиной в Казани пройдет заседание Всероссийского антидопингового семинара

Во время проведения международных соревнований по синхронному плаванию «Кубок Светланы Ромашиной» пройдет заседание Всероссийского антидопингового семинара РУСАДА (Российское антидопинговое агентство). Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала президент федерации синхронного плавания РТ Александра Бабичева.

«Наш турнир станет площадкой для проведения Всероссийского антидопингового семинара РУСАДА. Я вхожу в комитет по антидопинговому обеспечению Федерации синхронного плавания России. Этот год мы завершаем на теме роли тренера в подготовке спортсменов и его нетерпимое отношение к допингу», — отметила спикер.

Напомним, что Кубок Светланы Ромашиной пройдет в Казани с 16 по 19 декабря, в нем поучаствуют 22 команды из шести разных стран.