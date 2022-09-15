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Ру Тат
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Экономика
15 сентября 2022  00:34

На Кубе до конца 2022 года начнут работать карты «Мир»

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До конца этого года на Кубе начнут принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

«Российские клиенты смогут использовать свою карту „Мир“ на Кубе, мы реализуем это до конца года», — рассказал на международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранде.

По его словам, на сегодня осталось перепрограммировать терминалы оплаты, работы должны быть завершены в октябре.

Ранее в Росавиации рассказали, что несколько российских авиакомпаний в ближайшее время хотят возобновить полеты на Кубу.  

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