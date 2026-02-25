news_header_top
Происшествия 25 февраля 2026 12:04

На Кубани сотрудники ФСБ предотвратили планируемый на военном аэродроме теракт

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из военных аэродромов. Подозреваемый 40-летний мужчина взят под стражу, пишет ТАСС.

По данным силовиков, мужчина по указанию куратора из Украины собирал и передавал видео- и фотоматериалы о функционировании военных объектов, находящихся на территории Кубани. Он также изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из военных аэродромов Краснодарского края.

Мужчину задержали при подготовке к поджогу. Возбуждено уголовное дело, по решению суда он взят под стражу.

