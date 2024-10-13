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Происшествия 13 октября 2024 09:43

На Кубани обрушилось перекрытие психоневрологического интерната, возбуждено дело

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Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения перекрытия в здании психоневрологического интерната на Кубани, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным прокуратуры Краснодарского края, сегодня около часа ночи произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами жилого корпуса Кореновского психоневрологического интерната.

Из здания эвакуировали 200 постояльцев, которые уже распределены по учреждениям Краснодарского края. Из-под завалов спасатели достали тело женщины, ее личность сейчас устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по региону.

#кубань
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