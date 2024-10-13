Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Кубани обрушилось перекрытие психоневрологического интерната, возбуждено дело
Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения перекрытия в здании психоневрологического интерната на Кубани, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным прокуратуры Краснодарского края, сегодня около часа ночи произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами жилого корпуса Кореновского психоневрологического интерната.
Из здания эвакуировали 200 постояльцев, которые уже распределены по учреждениям Краснодарского края. Из-под завалов спасатели достали тело женщины, ее личность сейчас устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников