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На Кубани локализовали пожар на нефтебазе после попытки атаки дронов ВСУ
Спасатели локализовали пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.
Власти региона информировали в ночь со среды на четверг о попытке ВСУ атаковать нефтебазу с помощью БПЛА. Как передает РИА Новости, около шести беспилотников были подавлены, однако несколько упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар – повреждены несколько резервуаров. По предварительной информации, пострадавших нет.
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