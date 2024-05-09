На Кубани локализовали пожар на нефтебазе после попытки атаки дронов ВСУ

Спасатели локализовали пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Власти региона информировали в ночь со среды на четверг о попытке ВСУ атаковать нефтебазу с помощью БПЛА. Как передает РИА Новости, около шести беспилотников были подавлены, однако несколько упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар – повреждены несколько резервуаров. По предварительной информации, пострадавших нет.