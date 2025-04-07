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Происшествия 7 апреля 2025 08:16

На Кубани беспилотник упал на железнодорожные пути

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В Краснодарском крае беспилотник упал на железнодорожные пути. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

БПЛА упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Повреждены полотно и контактная сеть.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, возгорания не произошло. В настоящее время на месте работает аварийная бригада РЖД, привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. В ликвидации последствий задействованы 27 человек и 7 единиц техники.

Поезда следуют в объезд поврежденного участка. Все рейсы выполняются согласно расписанию, задержек нет.

#Краснодарский край #железная дорога #атака БПЛА
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