На Кубани беспилотник упал на железнодорожные пути

В Краснодарском крае беспилотник упал на железнодорожные пути. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

БПЛА упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Повреждены полотно и контактная сеть.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, возгорания не произошло. В настоящее время на месте работает аварийная бригада РЖД, привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. В ликвидации последствий задействованы 27 человек и 7 единиц техники.

Поезда следуют в объезд поврежденного участка. Все рейсы выполняются согласно расписанию, задержек нет.