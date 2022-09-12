На крыше строящегося дома в ЖК «Волжская гавань» в Казани произошел пожар

Сообщение о пожаре на кровле строящегося дома по улице Корабельная в ЖК «Волжская гавань» в Казани поступило накануне в 12.28 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что возгорание произошло на крыше частного двухэтажного дома. Площадь пожара составила 6 кв. метров. Никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего и причины пожара устанавливаются.

