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На крыше IT-парка Башира Рамеева в Казани отметят международный день йоги
21 июня в Казани отметят международный день йоги. На крыше IT-парка им.Башира Рамеева в честь этого события проведут массовое занятие по программе тренеров международного клуба Кати Гуру, сообщает пресс-служба городской мэрии.
В 19.00 стартует хатха-йога с элементами звукотерапии. После этого планируется провести медитацию, а затем – чайную церемонию.
Принять участие в тренировке можно бесплатно по предварительной регистрации. С собой любителям йоги посоветовали взять коврик и питьевую воду.
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