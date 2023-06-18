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Спорт 18 июня 2023 02:13

На крыше IT-парка Башира Рамеева в Казани отметят международный день йоги

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21 июня в Казани отметят международный день йоги. На крыше IT-парка им.Башира Рамеева в честь этого события проведут массовое занятие по программе тренеров международного клуба Кати Гуру, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В 19.00 стартует хатха-йога с элементами звукотерапии. После этого планируется провести медитацию, а затем – чайную церемонию.

Принять участие в тренировке можно бесплатно по предварительной регистрации. С собой любителям йоги посоветовали взять коврик и питьевую воду.

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