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Руc Тат
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Происшествия 27 июля 2023 16:10

На крыше дома в Казани заметили подростков без страховки, полицейские начали проверку

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Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в Казани заметили подростков, работающих на крыше многоэтажки на улице Ямашева без страховки.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, полицейские начали проверку по факту привлечения несовершеннолетних к опасным видам работ.

«В отделе полиции "Ямашевский" Управления МВД России по Казани проводится проверка», – отметили в ведомстве.

В настоящее время полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

#мвд #подростки #проверка
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