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Новости Татарстана и Казани
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На крыше дома в Казани заметили подростков без страховки, полицейские начали проверку
Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в Казани заметили подростков, работающих на крыше многоэтажки на улице Ямашева без страховки.
Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, полицейские начали проверку по факту привлечения несовершеннолетних к опасным видам работ.
«В отделе полиции "Ямашевский" Управления МВД России по Казани проводится проверка», – отметили в ведомстве.
В настоящее время полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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