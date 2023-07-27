На крыше дома в Казани заметили подростков без страховки, полицейские начали проверку

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в Казани заметили подростков, работающих на крыше многоэтажки на улице Ямашева без страховки.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, полицейские начали проверку по факту привлечения несовершеннолетних к опасным видам работ.

«В отделе полиции "Ямашевский" Управления МВД России по Казани проводится проверка», – отметили в ведомстве.

В настоящее время полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.