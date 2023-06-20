На крыше «Чаши» в Казани пройдет сеанс одновременной игры с чемпионом мира по шахматам

21 июня на смотровой площадке Центра семьи «Казан» пройдет сеанс одновременной игры в шахматы. 20 горожан сыграют партию с гроссмейстером, чемпионом мира в составе команды России, чемпионом Европы Владиславом Артемьевым.

В игре примут участие пятеро резидентов шахматного клуба Yaratam Chess и его соонователь Петр Сафиуллин.

Желающие казанцы старше 12 лет тоже смогут попробовать свои силы – для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке. 20 июня с помощью генератора случайных чисел определят еще 14 шахматистов-любителей, которые сразятся с гроссмейстером.

Начало партии запланировано на 17.00, сообщает Дирекция парков и скверов.