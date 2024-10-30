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На Крымском мосту возобновили движение транспорта после временного перекрытия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили после недолгого перекрытия. Об этом сообщили в группе оперативной информации о ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале инфоцентра.
Отметим, что по времени движение на Крымском мосту было ограничено меньше часа. Сообщение о перекрытии появилось в 21:07 мск.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорилось в посте.
При этом уже в 22:00 мск сообщили, что все открыто.
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