На Крымском мосту возобновили движение транспорта после временного перекрытия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили после недолгого перекрытия. Об этом сообщили в группе оперативной информации о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале инфоцентра.

Отметим, что по времени движение на Крымском мосту было ограничено меньше часа. Сообщение о перекрытии появилось в 21:07 мск.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорилось в посте.

При этом уже в 22:00 мск сообщили, что все открыто.