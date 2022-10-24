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Ру Тат
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Недвижимость
24 октября 2022  16:22

На Крымском мосту рабочие приступили к сборке новых пролетов

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На Крымском мосту приступили к сборке новых пролетов, большая часть поврежденных уже демонтирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«Мы поставили весь запланированный объем металлоконструкций, необходимых для восстановительных работ, – рассказал Хуснуллин. – 1 218 тонн металлоконструкций в рекордные сроки были изготовлены и доставлены, и уже идет сборка пролетных строений».

Отмечается, что работы ведутся круглосуточно – в две смены. 

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате которого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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